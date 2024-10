Calcio a 5 serie B – Pol. Futura, non basta un primo tempo perfetto

Non bastano due gol del pivot paraguaiano Rotella alla Futura per portare a casa i primi punti in trasferta .

Partita perfetta nel primo tempo che si conclude con il doppio vantaggio grazie ad una ottima condotta di gara da parte di tutti i ragazzi della squadra di Motta San Giovanni .

Non avere sfruttato nel secondo tempo 4 ripartenze con un tre contro uno ovviamente è costato caro .

La paura di vincere probabilmente è subentrata ed in pochi minuti, quasi alla fine della gara, la vittoria è sfumata .

Una serie di falli fischiati in maniera generosa (tra cui il sesto) hanno consentito ai locali di calciare un tiro libero che, a 2 minuti dalla fine, ha deciso il risultato finale.

Tante recriminazioni ma che servono a poco per cui testa alla prossima quando a Lazzaro arriverà la capolista Melilli.

Grazie infine all’Akragas ed al presidente Paradisi per l’ accoglienza cordiale.

TABELLINO:

AKRAGAS – POL FUTURA. 3 -2

Marcatore Futura : 2 Rotella