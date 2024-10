Calcio Allievi – Ludos, vittoria netta e primato con 20 successi

Con la ventesima vittoria in campionato, la Ludos Vecchia Miniera conclude il campionato provinciale under 17 meritandosi, con una giornata di anticipo dalla conclusione del campionato, il primo posto in classifica e la vittoria dell’ambito trofeo giovanile con uno score di tutto rispetto.

E’ tra le prime squadre giovanili, sul territorio regionale, ad avere vinto 20 gare, un pareggio e una sola sconfitta, segnando 66 gol e solo 16 subiti, di cui solo 6 gol in casa, magistralmente diretta dai mister Quartullo Pasquale, Albanese Antonio e Longo Francesco, ma soprattutto composta da uno straordinario gruppo di 28 allievi che ha raggiunto il traguardo grazie alla volontà e la voglia di stare assieme e condividere la gioia di giocare a calcio con il sorriso sul viso e sempre a fronte alta, perché consapevoli delle proprie qualità tecniche e umane.

La presidenza e i dirigenti delle due associazioni Ludos Vecchia Miniera e Centro Reggio Junior, che hanno condiviso il progetto allievi, sono orgogliosi del risultato raggiunto dai ragazzi e, in occasione della serata Progetto Tarantella che si terrà ad Arangea l’ 1 giugno 2019 alle ore 20.30, consegneranno agli Allievi i meritati premi offerti dagli sponsor che hanno sostenuto la squadra per tutto il campionato.

I nostri campioni: Iaria Sebastiano, Crucitti Dennis, Bosurgi Domenico, Rotilio Pietro, De Leo Antonio Giuseppe, Boudegzdame Nourdin, Messina Filippo, Postorino Gabriele, Calabrò Domenico, Serranò Demetrio, Tripodi Giovanni, Turiano Giuseppe, Papalia Giuseppe Gabriele, Lamberti Castronuovo Samuele, Maio Antonio, Catalano Domenico, Spinelli Corrado, Modafferi Agostino, Viola Saverio, Scordo Fortunato, Scordo Antonino, Bonsignore Alessandro, Chaouikat Nabil, D’Elia Nicola, Pallonetto Rosario, Cama Domenico, Bordonaro Giuseppe, Albanese Pasquale, Argirò Alessandro.