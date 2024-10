Calcio: anticipato il Consiglio Federale della FIGC

La riunione, originariamente in programma il 28, si svolgerà lunedì 24 luglio (inizio dei lavori fissato per le 11.30) e si occuperà dell’integrazione degli organici di serie B e C perla prossima stagione.

Dopo le decisioni del Collegio di Garanzia del Coni sono scaduti i termini per le richieste di riammissione e ripescaggio e sarà proprio il consiglio federale a stabilire la lista degli aventi diritto a disputare i due diversi campionati. Le squadre bocciate potranno far ricorso alla giustizia amministrativa e l’udienza del Tar è in programma il 2 agosto e in ultima istanza al Consiglio di Stato del 29 agosto. Forte rischio di slittamento della serie B. Il consiglio si occuperà anche dell’integrazione dell’organico del campionato di Serie B Femminile.

fonte: ansa