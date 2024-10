Calcio: Atzori ex Reggina, esonerato dall’Imolese. Al suo posto un altro ex amaranto

Nel mondo del calcio le stranezze sono all’ordine del giorno. E succede pure che un allenatore venga esonerato nonostante il campionato sia fermo da circa tre mesi. E’ quanto capitato a Gianluca Atzori che nella giornata di ieri si è visto consegnare il benservito dall’Imolese, nel momento in cui stava iniziando ad organizzare la ripresa per la disputa dei play out.

Per un ex allenatore della Reggina che va, un altro ex che arriva. I colleghi di tuttoC danno per certo l’arrivo sulla stessa panchina di Roberto Cevoli, lo scorso anno su quella amaranto e bravo condurre in mezzo a mille difficoltà iniziali, la Reggina ai play off vivendo prima la presidenza Praticò e successivamente l’era Gallo, con un esonero in mezzo ed un rientro poi risultato decisivo.