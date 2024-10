Calcio: Bandecchi, attacco durissimo a lavoratori e tifosi non vaccinati

Continua a far discutere la manifestazione dello scorso sabato a Roma, per come si è sviluppata e le conseguenze che ne sono scaturite, sul tema del greenpass. Ha voluto dire la sua il presidente della Ternana Stefano Bandecchi su Instagram come sempre senza mezzi termini: “La differenza tra fare il vaccino e non farlo, è quella tra essere intelligenti ed essere stupidi. Io non solo mi sono vaccinato, ma non vedo l’ora di fare la terza dose. Tutti i miei dipendenti che non si vogliono vaccinare se ne possono tranquillamente andare a lavorare da un’altra parte. E la stessa cosa vale per i tifosi della Ternana che non lo hanno fatto”. Dichiarazioni riportate da: calciofere.it