Calcio: già finita l’avventura di Menez al Bari?

Sembrava uno dei grandi colpi della scorsa estate per il Bari e invece per Jeremy Menez l’avventura con la squadra biancorossa è iniziata nel peggiore dei modi. Pronti, via e immediato infortunio con la rottura del crociato del ginocchio. Nonostante tempi accelerati e recupero record, al suo rientro non è riuscito a incidere con un rendimento non esaltante al pari di quello della squadra, partita per un campionato di vertice e ora a ridosso della zona play out. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport infatti, il Bari starebbe valutando l’ipotesi di rescissione del contratto con Jeremy Menez. In caso avvenisse la rescissione sarebbe reintegrato in rosa Aramu.