Calcio: a Bari salvezza e contestazione. I gruppi organizzati chiamano a raccolta i tifosi

Non è servita la scalata dalla serie D fino a sfiorare la promozione in serie A persa all’ultimo minuto del quarto di recupero la scorsa estate contro il Cagliari. Perchè quella appena terminata è stata una stagione fortemente deludente e con il rischio di retrocedere in serie C.

I tifosi del Bari si sono uniti nel momento di maggiore difficoltà al fianco della squadra, ma totalmente in contrapposizione con la società rappresentata dalla famiglia De Laurentiis, proprietari anche del Napoli.

Tanto è vero che dopo aver ottenuto la salvezza nel doppio spareggio con la Ternana, i gruppi organizzati hanno fissato l’appuntamento con i tifosi per protestare contro la multiproprietà: “Coerentemente con quanto affermato prima delle ultime cinque partite, adesso scendiamo in campo noi. Chi ama il Bari, nessuno escluso, è invitato a partecipare“.