Calcio – Benny Carbone: ‘Ternana nel cuore, ma tifo Mimmo…’

Benny Carbone, nato a Bagnara Calabra, ha indossato la maglia della Reggina nella stagione 1990-91, annata complicata, difficile, conclusasi con la retrocessione in C della squadra amaranto. Una carriera lunghissima e brillante la sua in Italia con le maglia di Torino, Napoli, Inter, Como, Parma, Vicenza, Catanzaro e tanto estero in Inghilterra con diverse compagini. Da primo allenatore non ha avuto lo stesso successo, lui che tra le diverse esperienze, si è seduto pure sulla panchina della Ternana. I colleghi di ternananews.it lo hanno intervistato per avere una sua opinione sul confronto di lunedi:

“Terni mi è rimasta nel cuore, non sai cosa darei per tornare ad allenare la Ternana. Sono stato benissimo, ho avuto una grande opportunità. Non è andata come avrei voluto ma non ha senso ora tornare su quei giorni. So solo di aver dato il massimo ma soprattutto di aver ricevuto tanto da una piazza fantastica.

Se lunedi tifo quindi Ternana? Eh… mica è facile. Io con Mimmo (Toscano) ho un rapporto speciale. Per me lui e Michele Napoli sono come fratelli. Abbiamo condiviso tanto insieme. Sono stato con loro molto a lungo, abbiamo anche pensato di lavorare insieme. Mi hanno consigliato tanto quando sono stato a Terni e considero Mimmo uno degli allenatori più preparati (e vincenti) che io conosca.

Auguro alla Ternana di giocarsela fino alla fine con la Reggina, perché se lo merita e perché ha una grande squadra e un allenatore altrettanto preparato. Ma se dico che tifo Mimmo mi capite vero?

Una partita secca è sempre molto difficile da interpretare. Credo che sarà molto equilibrata. E’ vero che la Ternana ha bisogno di vincere se vuole rimanere aggrappata, ma non c’è niente di scontato. I due allenatori sono entrambi molto bravi e sarà difficile trovare un modo per stupire l’avversario. La Ternana può puntare su giocatori di grande qualità. La Reggina ha grande determinazione, sono solidi, quadrati focalizzati sull’obiettivo. Non fatevi ingannare dai risultati meno soddisfacenti di questo periodo. Un calo è normale, ma la Reggina ha un organico di primo livello e anche nelle difficoltà riesce a tirare fuori il risultato e la prestazione.

Toscano è molto esigente, prima di tutto con sé stesso. Studia. Trova delle soluzioni adatte non solo al suo sistema di gioco ma ai giocatori che ha a disposizione. Poi passa per un allenatore che pensa più alla fase difensiva che al resto, ma guardate in numeri dell’attacco… è una questione di mentalità, di attenzione al dettaglio, di concentrazione. Secondo me ha raccolto molto meno di quanto avrebbe potuto.

Insomma sarà una partita molto tattica e molto bella. Sarei tentato di andarla a vedere…”

