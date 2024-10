Reggina: quanto pesano e quanto valgono i gol di German Denis

Con il rigore realizzato contro la Vibonese, German Denis ha fatto dieci. Il raggiungimento della doppia cifra non è altro che la conseguenza di uno stato di forma eccellente, che si evidenzia anche attraverso le prestazioni. Qualche giorno addietro mettevamo in risalto il passaggio del testimone da Corazza, esemplare e micidiale per quasi tutti il girone di andata, a Denis, che nelle ultime sette gare è andato a segno sei volte. Entrando nel dettaglio delle dieci reti realizzate dall’argentino, ci si accorge che solo in una circostanza il suo gol non ha fruttato punti, questo il dettaglio: si è sbloccato alla giornata numero undici con la doppietta al Picerno, apertura e chiusura di un 4-1 che, però, aveva visto per primi in vantaggio gli ospiti.

Si è ripetuto la settimana successiva con l’Avellino. Partito dalla panchina, è entrato in campo nella secondo frazione realizzando due reti e regalando alla Reggina un prezioso successo. Cinque partite di stop e poi il gol decisivo nella complicata partita interna contro la Viterbese, risolta da una sua fredda esecuzione su calcio di rigore nei minuti finali. Ha continuato a Lentini, siglando il pareggio e regalando l’assist del gol vittoria allo scadere dei quattro minuti di recupero a Reginaldo, il vuoto con la Cavese ma di tutta la squadra, poi in rete con Bisceglie (rigore all’ultimo secondo), Francavilla (inutile), Bari e Vibonese.