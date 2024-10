Reggina: situazione infortunati, Toscano spera in qualche recupero

Non è la volata finale, ma certamente un momento della stagione in cui più di qualcosa potrebbe essere deciso. La Reggina si prepara ad una serie di sfide tutte concentrate nel mese di febbraio (quattro) che potrebbero determinare il suo percorso e questa vale non solo per la compagine amaranto. Ma come ci si presenta a questi confronti? Per mister Toscano, dopo un avvio di 2020 balbettante, il gruppo ha ritrovato spirito e desiderio di successo, ampiamente dimostrato con l’atteggiamento ed il gioco in casa contro il Bari, con lo spirito di sacrificio a Vibo.

Peccato che questo ciclo di gare non lo si possa giocare al meglio delle proprie potenzialità. Gli infortuni stanno determinando le scelte, nonostante l’ampia disponibilità dell’organico. Con Marchi pienamente recuperato e Bertoncini da qualche giorno insieme al gruppo, le problematiche rimangono in quei reparto che da sempre ha rappresentato la vera forza dell’allenatore e cioè le corsie esterne. Bresciani è ancora fuori e lo rimarrà per qualche settimana, Rolando ha dovuto abbandonare il Luigi Razza per il riacutizzarsi di un fastidio alla caviglia, Garufo è bloccato da un problema muscolare. Tutti elementi che nel girone di andata hanno avuto un alto rendimento e sono stati protagonisti per il gioco e le vittorie degli amaranto. Di questi si sta tentando il recupero almeno di Rolando. Sempre fuori Doumbia, mentre non giocherà la sfida con la Ternana Sounas per squalifica.