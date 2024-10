Calcio serie C – Reggina, Bari, Ternana e Monopoli: il calendario delle prossime 4 sfide

Periodicamente si prende in blocco una serie di partite e queste, dagli addetti ai lavori, vengono indicate come quasi decisive per le sorti delle squadre. In questo caso il riferimento è alle compagini che stanno nella parte alta della classifica del campionato di serie C e quindi anche alla Reggina. E’ la dimostrazione di come nella sua totalità il girone è difficile ed ogni match carico di insidie e soprattutto nessun risultato può essere dato per scontato. Adesso vengono prese in esame le prossime quattro sfide ed allora nel dettaglio andiamo a vedere i calendari di Reggina, Bari, Ternana e Monopoli per individuare eventuali possibilità, ricordando che si parte subito con gli scontri diretti incrociati:

Domenica 09 febbraio

Monopoli – Bari

Lunedi 10 febbraio

Reggina – Ternana

Domenica 16 febbraio

Teramo – Monopoli

Bari – AZ Picerno

Catania – Reggina

Ternana – V. Francavilla

Domenica 23 febbraio

Cavese – Bari

Reggina – Paganese

Monopoli – Sicula Leonzio

Catania – Ternana

Mercoledi 26 febbraio

Ternana – Bari

Catanzaro – Reggina

Monopoli – Rieti

CLASSIFICA

Reggina 56

Bari 50

Ternana 48

Monopoli 47

Potenza 45

Catanzaro 38

Teramo 37

Catania 33

Cavese 32

Viterbese 32

V. Francavilla 30

Paganese 30

Avellino 29

Casertana 29

Vibonese 28

AZ Picerno 25

Bisceglie 18

Rende 15

Sicula Leonzio 13

Rieti 12