Verso Reggina-Ternana con una squalifica pesante e diversi infortuni

Alla fine sono arrivate, quasi tutte. Corazza non segna da sette gare, gli infortunati in casa amaranto si susseguono. Le “attenzioni” degli avversari riservate ripetutamente alla Reggina in parte hanno fatto presa e così mister Toscano, nonostante un organico forte e numeroso, si trova alle prese con diversi infortuni, che lo vincolano nelle scelte, alcuni dei quali concentrati in un solo reparto.

Esattamente quel reparto che per l’allenatore rappresenta la sua idea di calcio, un’arma che nel girone di andata è stata devastante per tutti, le corsie esterne. In tanti si chiedono cosa sia successo a questa Reggina nel cambiamento tra il percorso di andata e questo iniziale di ritorno. Accettabili tutte le motivazioni, tra un fisiologico calo e le conoscenze più approfondite degli avversari, atteggiamenti diversi ed altro, ma le rinunce ripetute a calciatori come Bertoncini, Garufo, Bresciani, mettiamoci pure De Francesco e quella cronica di Doumbia, hanno avuto il loro peso.

Il tecnico, nel post Vibo, ha dichiarato che torneranno in gruppo mercoledi alla ripresa il centrale Bertoncini e Garufo, la loro disponibilità per lunedi sera, però, rimane in dubbio, mentre da valutare il problema alla caviglia per Rolando. La certezza è l’assenza pesantissima di Sounas, il giocatore insieme a Denis migliore in questo momento per stato fisico e rendimento.

