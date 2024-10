Reggina, DG Gianni: ‘Nessuno ci dava un centesimo ad inizio stagione…’

L’attesa per la sfida con la Ternana, l’apertura della prevendita, il futuro dello stadio Granillo, ne ha parlato ospite di “Buongiorno Reggina”, il DG amaranto Andrea Gianni: “Credo ben pochi si aspettassero la Reggina a più sei a questo punto del campionato. Nessuno ci dava un centesimo di speranza, vuole dire che abbiamo lavorato bene e con grande umiltà, il merito è di tutti.

Abbiamo due giocatori in doppia cifra, a dimostrazione di un organico ben attrezzato, grazie anche al nostro presidente che ha consentito la costruzione di un gruppo che può avere due squadre forti. Gli infortuni fanno parte del gioco. Marchi a parte, per gli altri invece tutto rientra nella normalità e siamo convinti che per la volta finale avremo tutti a disposizione. Adesso è il momento di ragionare partita dopo partita, senza fare tabelle o calcoli. Onoriamo la maglia fino in fondo, è questo il nostro obiettivo.

Presso gli uffici del presidente Gallo a Roma, abbiamo ospitato questa società immobiliare ed a loro sono state consegnate le nostre idee. Siamo in piena fase embrionale, non appena i progetti diventeranno esecutivi renderemo pubblico il tutto. Bando e quindi gestione del Granillo o piano finanziario progettuale che saremo noi a proporre al Comune di Reggio Calabria, sono due strade che si possono percorrere. In tutto questo, essendo in Italia, bisogna sempre fare i conti con la burocrazia che ha tempi lunghi.

La riunione del GOS dovrebbe avvenire domani, aspettiamo anche noi notizie per l’apertura della prevendita.

