Granillo: apertura Curva Nord, è la volta buona?

Se ne parla da diversi mesi e questa dichiarazione del Dg Andrea Gianni risale al 14 novembre scorso: “Non riuscivamo più a vedere quella curva chiusa e così ci siamo adoperati per la sua riapertura. 3000 posti circa che metteremo a disposizione dei ragazzi delle scuole e scuole calcio in maniera del tutto gratuita, per dare loro la possibilità di assistere alle partite della Reggina, in modo che possano capire cosa è il Granillo, acquisiscano il senso di appartenenza verso la squadra. La società ha fatto un investimento importante per il rifacimento dei sanitari e non solo. Rimangono la sistemazione dei tornelli, le telecamere, la rete di recinzione che dividerà il settore ospiti da quello dei ragazzi, spero in quindici giorni tutto possa essere pronto“.

Da quel momento sembrava prossima l’apertura, addirittura si era parlato di un regalo di Natale che la società avrebbe voluto fare ai propri tifosi. In mezzo le solite problematiche legate alla burocrazia ed il completamento di altri lavori. Qualche indiscrezione aveva fatto intendere che l’apertura della Curva Nord sarebbe avvenuta con il Bari, adesso pare proprio sia arrivato il momento giusto. Nessuno intende sbilanciarsi, in società tantomeno i responsabili dell’Amministrazione Comunale. I lavori di sistemazione dei tornelli, delle telecamere e della rete di recinzione dovrebbero essere stati completati, si attendono notizie ufficiali. Pronti per la Ternana?

La notizie certa è quella che una volta aperto il settore di Curva Nord, si procederà con i lavori di abbellimento che, tra le altre cose, comprendono il riposizionamento dei seggiolini, così come già avvenuto per la Gradinata che, obiettivamente, mostra un bellissimo colpo d’occhio.