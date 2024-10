Reggina: il difensore Loiacono sul presidente Gallo ed il tecnico Toscano

Reduce dalla vittoria di Vibo, è stato ospite di “Passione Amaranto” il difensore Giuseppe Loiacono, questo il passaggio in cui parla di Mimmo Toscano e del presidente Luca Gallo:

“Toscano è un grande allenatore, un vincente, un motivatore, ha un ottimo rapporto con calciatori e ogni settimana prepara le gare con la massima scrupolosità, stando attento ad ogni dettaglio. E’ straordinario nella lettura delle partite, lo si è visto nel corso di questa stagione con i diversi cambi in gara che hanno portato sempre ad una svolta. E poi secondo me è importante lo staff, quello di Toscano è di livello. Ci sono momenti in cui lo stesso allenatore riesce a comportarsi anche come un fratello maggiore.

Il presidente Gallo? Una persona ambiziosa, un appassionato che si è legato moltissimo alla città. Ha preso la società quasi dal nulla ed intende portarla in alto e dove merita. E’ un vincente ed ha tanta passione. Ho ben impresso nella mia mente il discorso fatto prima della gara contro il Catanzaro, è uomo di grande sentimento che cerca di trasferirlo a chi gli sta accanto, in quella circostanza ci ha colpito profondamente. Sa toccare le corde giusto di ognuno e poi non si arrabbia mai, almeno con noi”.