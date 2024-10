Calcio – Berretti, non si ferma più la Reggina di Carella

Quarta vittoria consecutiva, quinta stagionale per la compagine allenata da mister Carella. Dopo sedici minuti, uno-due micidiale dei ragazzi amaranto che in tre minuti si portano sul doppio vantaggio grazie alle realizzazioni di Verdirosi e La Ragione. Immediata la reazione del Monopoli, ma la retroguardia amaranto è attenta. In avvio di ripresa, Reggina sfiora la terza rete in più occasioni, senza però concretizzare quanto creato. Il Monopoli affonda e accorcia le distanze con Botrugno. Nel finale di gara il Monopoli prova ad acciuffare il pareggio, ma Werneck e compagni difendono il vantaggio accumulato. Il tabellino della gara:

MONOPOLI – REGGINA 1-2

Marcatori: 16’ Verdirosi, 19’ La Ragione, 71’ Botrugno

MONOPOLI: Convertini, Cianciaruso, Antonacci, Labalestra, Marangi, Pollici, Console, Daugenti, Lucariello, Vecchio, Stancarone All. Paris

REGGINA: G.Morabito, Werneck, Aliquò (81′ Izzo), Suraci (56′ Giaimo), Buonocore, Iacono, Arigò, S.Morabito, Verdirosi (60′ Sottilotta), La Ragione, Lanza All. Carella

Arbitro: Caldararo di Lecce – Assistenti: Moschettini (Lecce), Santoro (Taranto)