Calcio, Binda: ‘Reggina la squadra che più mi sorprende’

Reggina al centro dell’attenzione. Non c’è testata giornalistica che non ne parli, proprio per il percorso che la squadra sta effettuando ed i numeri che caratterizzano le prime quattordici giornate di campionato. Intervistato da TuttoC.com sull’andamento generale dei tre gironi della serie C, il giornalista della Gazzetta dello Sport Nicola Binda si sofferma sulla squadra amaranto e dichiara: “La Reggina, in positivo, è la squadra che più mi sorprende, stanno tenendo costante un cammino che sta dando i suoi frutti: grandi meriti a Mimmo Toscano, che in C non ha mai fallito, e al Ds Taibi per la squadra che ha allestito”.

