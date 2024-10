Calcio – Il Bocale acquista un nuovo portiere

Il Bocale Calcio ADMO comunica di aver raggiunto l’accordo per la stagione 2019/2020 con il portiere Francesco Stillitano, classe ’98, il quale vanta già una lunga esperienza tra Serie D ed Eccellenza nonostante la giovane età.

Originario di Gioia Tauro, Stillitano ha esordito in Prima Categoria con la maglia del Real Gioia mettendosi subito in mostra; ha attirato l’attenzione del Roccella ed in maglia amaranto ha militato in Serie D. Nelle due stagioni successive ha giocato in Eccellenza, prima a Siderno poi con la Bovalinese, dimostrando di essere uno dei giovani portieri più interessanti del panorama calabrese.

A Bocale avrà l’opportunità di disputare per la terza volta di fila il massimo campionato dilettantistico regionale e confermare quanto di buono ha già mostrato in questi anni.

A Francesco Stillitano diamo il benvenuto al Bocale Calcio ADMO!