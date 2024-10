Calcio: Bologna sempre significativa per l’arbitro reggino Francesco Cosso

Lo scorso 6 febbraio in occasione di Bologna-Empoli, l’arbitro reggino Francesco Cosso ha fatto il suo esordio nella massima serie. Direttore di gara destinato ad una grande carriera per capacità, personalità e straordinarie qualità anche nel sapersi rapportare con i calciatori in campo.

Sempre a Bologna, nel match tra i felsinei e l’Atalanta, l’arbitro reggino è stato protagonista di un curioso episodio. Durante la partita l’assistente di Maresca, il guardalinee Mondin è stato vittima di un infortunio che lo ha costretto, nonostante l’intervento dei sanitari del Bologna, ad uscire dal rettangolo di gioco, per essere sostituito proprio da Francesco Cosso che, nell’occasione, era stato designato come quarto uomo.