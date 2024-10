Calcio, la curiosità: Juve, i bookie fanno i nomi del dopo Allegri: c’è anche Eziolino Capuano. La quota

“Allegri sì, Allegri no, chissà che Juve sarà il prossimo anno: se lo chiedono tutti i tifosi, il dibattito relativo al prossimo allenatore della Juventus nella stagione 2024/25 è più che mai aperto. E i bookmaker ovviamente non si sono lasciati sfuggire l’occasione di costruire le quote senza tralasciare alcuna decisione, neanche la più azzardata. Ed ecco tra i favoriti, in primis il tecnico attuale, spuntare il colpo ad effetto, il nome che non t’aspetti in lavagna…

Al momento Max Allegri resta il favorito degli operatori per la prossima stagione (alla data del 1° agosto ai fini di questa scommessa). La conferma del tecnico livornese alla guida dei bianconeri è data a 1.72 ma certo è che Thiago Motta resta un candidato forte per la panchina della Juve: quota 1.85 per l’uomo che sta facendo sognare la Champions ai tifosi del Bologna quarto in classifica.

Sullo sfondo per il momento l’ipotesi Conte, il ritorno del salentino a Torino è proposto a 9 ma va detto che è anche l’ultima opzione che scende sotto quota 10. Per Zidane e Tudor l’offerta sale a 12 mentre De Zerbi e Palladino pagano 20 volte la posta. Ma non finisce qui.

Per chi cerca quote ancora più alte c’è la suggestione Klopp, bancata a 50. Per Ancelotti e Guardiola la quota sale a 100. Nulla, però, se confrontato al nome dell’allenatore che chiude questa graduatoria. Già, perchè la quota è addirittura a tre zeri per Eziolino Capuano, il fumantino tecnico del Taranto (girone C di Serie C) che si sta giocando un post nei playoff per la promozione in Serie B. La (remota) ipotesi che sia proprio lui il prossimo allenatore della Juventus moltiplicherebbe addirittura per 1000 un qualsiasi investimento! Se non è una “provocazione” da parte dei bookie poco ci manca…”

fonte: tuttosport.com