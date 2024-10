Calcio, bresciaingol.com: ‘Da ambienti federali si apprende che la riammissione del Brescia viene data per certa’

“Si avvicina il Consiglio di Stato di martedì prossimo e da ambienti federali si apprende che la riammissione del Brescia viene data per certa in quanto la Reggina non avrebbe speranze di evitare una nuova, decisiva bocciatura. Dalle stesse fonti non pare invece così certa una proroga per il mercato delle Rondinelle, che dovrebbero quindi attrezzarsi in un paio di giorni se Cellino volesse proseguire sulla linea di comprare nessuno fino appunto al 29 agosto“.

Troviamo questo passaggio, all’interno del sito bresciaingol.com, giornale online che si occupa della vicende del Brescia calcio. Qualora dovesse essere vero, sarebbe gravissimo oltre a meritare un serio approfondimento e ci si chiede pure cosa c’entra la Figc con il Consiglio di Stato…