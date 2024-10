Calcio – Bresciani potrebbe ritrovare la Reggina… ma da avversario

Un grande girone di andata lo scorso anno con la Reggina, poi un infortunio, il lockdown, ma comunque Nicolas Bresciani rimane uno dei protagonisti della promozione ottenuta dagli amaranto. Svicolatosi da un Livorno in enormi difficoltà economiche, potrebbe ritrovare la Reggina ma da avversario:

“Secondo quanto raccolto da tuttob.com, Chievo e Ascoli seguono lo svincolato Nicolas Bresciani, esterno sinistro Under (non occupa posto in lista) e reduce da due campionati vinti di Lega Pro con Livorno e Reggina“.