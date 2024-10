Calcio: Pavoletti regala la serie A al Cagliari al quarto minuto di recupero

Incredibile quanto accaduto al S. Nicola di Bari. Squadra di casa in controllo del match fino a pochi secondi dalla fine e due pareggi che avrebbero consentito alla squadra di Mignani di andare in serie A. In pieno recupero Ranieri si gioca la carta della disperazione, buttando nella mischia Pavoletti, tenuto in panchina per un problema fisico. Al quarto minuto di recupero su un cross in area, l’esperto attaccante anticipa il suo avversario e mette alle spalle di Caprile. Cala il gelo tra i quasi 60mila spettatori presenti che da diversi minuti avevano iniziato ad intonare il coro serie A, avendo di fatto in pugno il match. Il Cagliari si aggiunge a Frosinone e Genoa, è la terza squadra che guadagna la massima serie.

Nello spareggio per non retrocedere in B, il Verona ha superato lo Spezia con il risultato di 3-1.