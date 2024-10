Calcio: Camilli: ‘Al Monza hanno confezionato un campionato ridicolo’

Una vita nel mondo del calcio, da poco ha deciso di dire basta. Mai banale nei suoi interventi, protagonista spesso anche di decisioni molto discusse. Parliamo dell’ex presidente della Viterbese Piero Camilli che, dalle colonne de Il Messaggero ha parlato dopo l’addio alla presidenza. Alcuni passaggi ripresi da TuttoC.com: “Senza calcio si sta male, ma non ho rimpianti perché il mio ciclo a Viterbo era chiuso. Seguo tutte le partite, per me il calcio è vita e nonostante le arrabbiature degli ultimi anni la passione non è mai scemata.

L’obiettivo della Viterbese è quello di mantenere la categoria valorizzando i giovani, finora è andata bene, ma la serie C è un campionato difficile. Hanno fatto ancora una volta i gironi su misura per il Monza, le avversarie principali sono Renate, Giana, Pontedera. Gli hanno confezionato un campionato ridicolo.. Come diceva qualcuno a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca”.