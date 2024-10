Calcio – Capuano: ‘Offese gratuite quelle del DG Gianni’

Una lunga intervista quella rilasciata dal tecnico Eziolino Capuano ai colleghi di TMW. Esperienze passate, quelle più recenti ed anche un passaggio su quelle dichiarazioni rilasciate dal DG della Reggina Andrea Gianni, in merito ad un eventuale arrivo sulla panchina amaranto dell’allenatore ex Rieti: “Reggina? Mi hanno ferito le parole delle dirigenza, reputavo Gianni una persona che non potesse mai comportarsi in quel modo. Ci ho lavorato due anni a San Benedetto e lo consideravo un amico. Non mi sono mai proposto per allenare, sono offese gratuite: non mi sono mai candidato per arrivare ad una panchina, le sue frasi mi hanno lasciato una ferita profondissima”.

Queste le dichiarazioni del Dg Gianni al sito ufficiale della società, in riferimento all'accostamento fatto tra il tecnico Capuano e la Reggina:

“Il giorno dopo l’eliminazione dei play off, queste le dichiarazioni del direttore generale amaranto Andrea Gianni: “Stiamo ancora pensando alla gara di ieri con il Catania, ma nello stesso tempo stiamo già lavorando per il presente e il futuro della Reggina. Girano voci di un possibile accordo con il tecnico Capuano. Smentisco categoricamente, sono voci infondate, il nostro allenatore è Roberto Cevoli. Nei prossimi giorni – continua il direttore generale – ci confronteremo con il ds Taibi e verrà decisa la linea guida da seguire. Se non si dovesse trovare la quadra con Cevoli, andremo su profili diversi da Capuano”.

Queste le dichiarazioni rilasciate al sito TuttoC.com sempre sullo stesso argomento:

Rileggendo entrambe le dichiarazioni, mai un accenno al fatto che Capuano si sia proposto alla Reggina, ma di un eventuale accostamento. Tra l’altro nella seconda dichiarazione, lo stesso DG Gianni elogia il tecnico ex Rieti.