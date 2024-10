Calcio: il reggino Toscano vuole battere il record del Catanzaro ed entrare nella storia

“Dobbiamo dimostrare di essere una squadra vincente e lo si diventa solo se ci si nutre di vittorie”. Così parlò l’insaziabile Mimmo Toscano dopo la matematica certezza di avere conquistato con quattro giornate di anticipo la promozione in serie B. Perchè solo attraverso la trasmissione di questi concetti si crea la mentalità vincente, anche quando hai già raggiunto il tuo obiettivo. E così, a differenza del Mantova di Possanzini che dopo la promozione ha perso le due partite successive, il Cesena non ha inteso fare sconti alla Juventus Next Gen e soprattutto alla Recanatese compagine in lotta per evitare i play out (per Corazza un gol e due assist).

Adesso c’è la possibilità di entrare nella storia e mister Toscano intende farlo, non tanto per rimanere negli annali, ma proprio per quel tipo di mentalità che gli appartiene. Due giornate a disposizione per tentare di superare i 96 punti conquistati lo scorso anno dal Catanzaro, ma i confronti non sono dei più semplici. Il primo in trasferta contro la Torres, quella squadra che ha provato a tenere testa fino a un certo punto della stagione salvo poi crollare e l’ultima in casa contro il Perugia, quarto in classifica. I romagnoli hanno attualmente 92 punti in classifica, ne servono quattro per eguagliare i giallorossi, mentre con due vittorie arriverebbero a 98 entrando appunto nella storia della serie C a 20 squadre.