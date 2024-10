Due ex attaccanti della Reggina in doppia cifra in serie C

Altri due ex come Toscano e Possanzini hanno conquistato la promozione in serie B

Soddisfazione mista ad amarezza quando guardando le tante partite nelle diverse categorie, vediamo molti calciatori che hanno indossato la maglia amaranto nel recente passato e altri come mister Toscano e Possanzini che da allenatori hanno conquistato dopo una grande cavalcata la promozione dalla C alla B. Prendendo per esempio la capolista della cadetteria, il Parma, tra i gialloblu ne troviamo ben quattro e due di questi sono andati a rete in occasione dell’ultima partita, Hernani e Charpentier, gli altri sono Di Chiara e Delprato.

Ma, come detto, leggendo gli organici dei tre campionati professionistici di ex Reggina se ne vedono tantissimi e due di questi si sono messi in evidenza nel girone C della serie C. Un gran campionato per Gabriele Gori con il suo Avellino, corazzata costruita per vincere il campionato ma oggi con l’obiettivo di confermare il secondo posto in classifica, dopo la promozione già ottenuta dalla Juve Stabia. L’attaccante di proprietà della Fiorentina ha realizzato fino al momento 11 reti. Stesso bottino di Adriano Montalto (11) che con la sua Casertana, ripescata dopo le vicende della scorsa estate che hanno coinvolto anche la Reggina, ha disputato una stagione oltre le aspettative. Doppia cifra raggiunta, nonostante l’attaccante siciliano si sia spesso fermato per una serie di infortuni.