Calcio – Cevoli alla Reggina, al Renate un reggino?

Gli strani percorsi del calcio e quegli incroci che potrebbero portare i protagonisti ad invertire le propri collocazioni. E’ di ieri la notizia che il Renate, dopo aver cambiato l’allenatore, con Cevoli passato alla Reggina, potrebbe avere una nuova figura nel comparto tecnico-dirigenziale visto il probabile saluto dell’attuale direttore sportivo Magoni. Per la sua sostituzione si sarebbe pensato a Marcello Battaglia, reggino purosangue, ex Vibonese e tra l’altro molto amico proprio dello stesso Magoni. Sull’argomento abbiamo sentito il diretto interessato: “Personalmente non ho avuto alcun contatto con il Renate, fermo restando che lì c’è un carissimo amico che è Oscar Magoni che fa benissimo il suo lavoro. Certamente essere accostati ad una società seria e che lavora moltissimo sulla crescita e la valorizzazione dei giovani chiaro che mi rende orgoglioso. Ho avuto altri contatti sempre a livello di confronto, molte società si stanno riorganizzando e solo a completamento di questa fase si possono avere le idee più chiare”.

Direttore lei ha già lavorato in Calabria con la Vibonese, ma le chiamate arrivano da fuori. E’ un dato curioso o rientra nella normalità?

“Solitamente si dice Nemo propheta in patria sua…”