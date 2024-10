Calcio – Al “Clivia Reggio Village” la visita di Riccardo Ferri

Ultima settimana di attività al Clivia Reggio Village per i ragazzi della Scuola Calcio F. Cozza. Si sta per completare il percorso Individual che, anche quest’anno, ha contato un buon numero di iscritti. E nella giornata di ieri, nel pieno dello svolgimento delle varie sedute di allenamento, la visita assai gradita dell’ex calciatore dell’Inter ma anche della Nazionale Italiana Riccardo Ferri.

Accompagnato dal reggino, residente a New York, Dino Favano, Riccardo Ferri è stato accolto da tutto lo staff dell’Asd Valanidi Calcio Giovanile con il testa il presidente Nato Martino, il DG Pietro Rizzo ed ovviamente Francesco Cozza.

I saluti, qualche scambio di battute e visita al centro sportivo: “Sempre affascinante vedere come si lavora nei settori giovanili. In questa mia visita veloce a Reggio Calabria sono stato invitato dalla dirigenza della Scuola Calcio Francesco Cozza e mi ha fatto molto piacere poter essere qui in mezzo a tanti bambini. A livello strutturale questo centro non ha nulla da invidiare a tanti altri visti al nord e che vengono ritenuti di buon livello.

Parlando con Ciccio (Cozza) ci siamo confrontati sulla metodologia e direi che ci siamo trovati parecchio d’accordo su tante cose. E’ fondamentale la figura degli istruttori in questo mondo. I bambini hanno bisogno di attenzioni, ma anche di sbagliare ed allo stesso tempo vanno lasciati liberi di esprimere le loro qualità”.

Riccardo Ferri ha concluso la sua giornata al Clivia Reggio Village incontrando tutti i bambini presenti, ben sistemati al centro del campo ad undici, ci ha parlato ed ha risposto alle loro domande.