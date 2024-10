Calcio – Corazza costretto a fermarsi, avanza Antenucci. La classifica dei cannonieri

Corazza non ha segnato, potrebbe essere questa la notizia della domenica appena trascorsa. In realtà l’attuale cannoniere della Reggina è stato fermato insieme a tutta la squadra dall’incredibile giornata vissuta a Rieti dove il match non si è giocato, consegnando lo 0-3 agli amaranto. Ne ha approfittato l’attaccante barese Mirko Antenucci che, con la rete che ha consegnato la vittoria ai biancorossi, è salito a quota 10, proprio alle spalle di Corazza.

12 reti: Corazza (Reggina)

10 reti: Antenucci (Bari)

9 reti: Fella (Monopoli)

8 reti: Marcheggiani (Rieti), Bubas (Vibonese)

7 reti: Starita (Casertana), Santaniello (Picerno), Tounkara (Viterbese), Perez (V. Francavilla)