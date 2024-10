Calcio e Covid 19: la serie A ha già pronto il piano B

Lega Serie A e FIGC sono intenzionate a chiudere regolarmente il campionato, e questa è anche la speranza del Ministro Spadafora che ha parlato di questo argomento alcuni giorni fa, ma se non fosse possibile è già in atto un ragionamento su una modalità diversa per decidere scudetto e retrocessioni nel caso la situazione precipitasse.

Ecco il Piano B – Lo stesso ministro dello sport ha anche invitato la Lega Serie A a pensare già a un Piano B nel caso in cui ci si dovesse fermare di nuovo ma come riporta Calcio e Finanza sarebbe pronto già da tempo. Sempre più società stanno aprendo a una vecchia suggestione che le stesse avevano bocciato per la ripresa della scorsa stagione: decidere il campionato attraverso i play-off. In Figc l’idea playoff circola già dallo scorso marzo e il cambio di format rientra tra le prerogative concesse al presidente della Federcalcio Gravina dal Decreto Rilancio. Lo stesso numero uno della Federazione spinge però per il piano A, ossia terminare il campionato con il suo regolare svolgimento.

La formula – La conditio sine qua non è terminare il girone d’andata, in modo da avere una classifica reale con i club che avrebbero lo stesso numero di incontri e avrebbero sfidato tutte le squadre per una volta, senza dover così ricorrere al tanto discusso algoritmo. Successivamente via ai playoff in cui le prime 12 in classifica verranno divise in 2 gironi e queste si giocheranno lo scudetto; le ultime 8 invece lotteranno per la salvezza. Per i due raggruppamenti da 6 delle squadre in corsa per il tricolore sono previste gare di andata e ritorno, sul modello della fase a gironi di Champions League. Alla fine le prime due di ogni girone si qualificheranno per le semifinali scudetto, da disputare in match singolo, così come la finale decisiva per stabile chi saranno i Campioni d’Italia.

fonte: TMW