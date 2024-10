Il calcio ed il covid: a Perugia numero di contagi elevato, ma si parla di anomalia

Il calcio, la ripresa, l’incubo di un ritorno significativo del covid 19. Si stanno registrando diversi casi tra serie A, B e C, l’ultima notizia, quella riguardante il perugia, appare clamorosa e sembra possa avere anche una spiegazione, così come scrivono i colleghi del calciogrifo.it:

“Mancano conferme ufficiali ma in realtà anche in seno al Perugia vige la massima incertezza. I tre quotidiani locali (Il Messaggero, La Nazione e Il Corriere dell’Umbria) in edicola rivelano che sarebbero addirittura tra i 20 e i 30 i tamponi risultati positivi nel gruppo-squadra del Perugia (circa 50 persone tra giocatori, staff, addetti e dirigenti). E l’anomalia è che si tratta di elementi reduci dalle vacanze estive ma che non hanno avuto praticamente contatti tra di loro. Basti dire che i giocatori hanno effettuato il tampone di lunedì mattina in sede in fila con l’auto uno dietro l’altro, mentre dal ‘rompete le righe’ dopo il play out con il Pescara sono passate più delle canoniche due settimane di incubazione del virus. Altro elemento rilevante: la quasi totalità dei positivi sarebbero asintomatici”.

La nota ufficiale del club: “A seguito di quanto riportato A.C. Perugia Calcio comunica che è in attesa del risultato di ulteriori tamponi effettuati a calciatori e staff tecnico. Successivamente la Società comunicherà il reale numero dei positivi”.