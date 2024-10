Calcio e covid: incredibile ma vero. Alla Reggiana altri nuovi casi di positività

In casa Reggiana si sta vivendo veramente un dramma. Il covid 19 sembra non voler dare tregua alla società emiliana e dopo i 27 casi riscontrati ieri, dopo altri test effettuati se ne aggiungono altri due per un totale di 29. La squadra granata ha già richiesto ed ottenuto il rinvio del match con il Cittadella e sabato dovrebbe giocare in trasferta contro la Salernitana. Qui, più che il regolamento, dovrebbe prevalere il buon senso, altrimenti sarebbe certamente una partita falsata. Il comunicato della società:

“AC Reggiana comunica che – dagli accertamenti effettuati nelle ultime ore sui componenti del gruppo squadra negativi ai controlli svolti in seguito alla trasferta di Ascoli – sono emersi due nuovi casi di positività al Covid-19, riguardanti un calciatore e un membro dello staff tecnico. La situazione coinvolge ad oggi 29 tesserati: 22 calciatori e 7 componenti dello staff”.