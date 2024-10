Calcio e Covid 19: clamoroso alla Reggiana. Impressionante il numero dei contagiati

“AC Reggiana comunica che in seguito agli esiti dell’ultima serie di controlli, sono stati riscontrati nel gruppo squadra ulteriori 11 casi di positività al Covid-19. La situazione coinvolge attualmente 27 tesserati: 21 calciatori e 6 componenti dello staff, tra cui allenatore e vice allenatore.

Entro la giornata di mercoledì saranno comunicate le modalità di prosecuzione dell’attività sportiva, dopo un’attenta analisi da parte dello staff sanitario del club“.

Situazione delicatissima e molto complicata da gestire. Il regolamento consente un solo rinvio per ogni società e la Reggiana ne ha già usufruito non avendo disputato l’incontro casalingo con il Cittadella. Sabato prossimo gli emiliani hanno in programma l’incontro con la Salernitana.