Calcio – Crollo della Ludos, situazione sempre molto preoccupante. Risultati e classifica

Una battuta d’arresto molto pesante per la Ludos, nella giornata in cui vi era la possibilità di ridurre le distanze all’interno della griglia play out. Una batosta probabilmente inaspettata, soprattutto dopo quel primo tempo in cui la squadra era anche andata in vantaggio con Canale e chiuso la prima frazione mantenendo il risultato.

Poi il crollo nella ripresa con cinque reti una dietro l’altra a vantaggio del Bianco, formazione che, come la Ludos, stazione nella parte calda della classifica e che in virtù di questo risultato prende una importante boccata d’ossigeno. Questi i risultati della giornata e le posizioni in graduatoria:

Bianco – Ludos 5-1

Borgo Grecanico – Fortitudo 0-2

Deliese – Real 3-0

Pro Pellaro – Bovese 0-1

Ravagnese – San Giorgio 1-1

San Gaetano – Rosarno 1-1

San Michel – San Roberto 2-2

Scillese – Palizzi 0-0

CLASSIFICA

Ravagnese 56

Pro Pellaro, Rosarno 46

Boves 42

Deliese, San Giorgio 41

Fortitudo, San Michel 33

S. Roberto, Borgo Grecanico 32

Scillese 28

Palizzi 23

S. Gaetano 22

Bianco 20

Ludos 12

Real 6