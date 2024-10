Calcio: c’è finalmente la data del Consiglio Federale. Reggina in attesa

Ormai manca davvero poco per conoscere il destino del campionato di serie C

Le grandi attenzioni sono rivolte soprattutto alla serie A. Il Ministro Spadafora ha ufficializzato la ripresa degli allenamenti, dopo aver ricevuto la lettera dalla FIGC, riguardo l’accoglimento delle indicazioni da parte del Comitato Tecnico Scientifico. Prima della ripresa della stagione, votata dalla maggioranza per il prossimo 13 giugno, bisognerà passare dal Consiglio Federale del 20 maggio e la decisione ultima del 25 dello stesso mese, giorno in cui si otterrà la risposta definitiva dal Governo.

Queste le date elencate da Sky Sport e che riguardano la massima serie. Ma ovviamente c’è interesse anche per quello che riguarda gli altri campionati, come la Lega Pro che, da quel Consiglio Federale del 20 maggio, attende la risposta sulle diverse proposte venute fuori dall’Assemblea. Quindi il prossimo 20 maggio dovrebbe essere il giorno del definitivo verdetto, consapevoli che di quelle cinque proposte, più della metà potrebbero non essere accettate. Ma da quello che circola, i tifosi di Reggina, Monza e Vicenza, non dovrebbero avere brutte sorprese.