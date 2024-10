Calcio – Un forte difensore per la Cittanovese di Ivan Franceschini. E’ un ritorno

La Calcio Cittanovese mette a segno un colpo di grande qualità per il reparto di difesa. La Società giallorossa ha ufficializzato l’ingaggio del difensore classe ’94 Flavio Cianci, già al “Morreale – Proto” nelle ultime due stagioni.

Per il calciatore, un ritorno “a casa” salutato con soddisfazione sia dai vertici dirigenziali che dal mister e dall’area tecnica.

Cianci, cresciuto nel settore giovanile della Reggina Calcio, vanta esperienze importanti in categoria interregionale con le maglie di Vigor Lamezia e Hinterreggio, tra le altre. Con la Cittanovese, complessivamente, 43 presenze e 4 reti messe a segno.

“Torno a vestire la maglia giallorossa con enorme piacere – ha affermato il calciatore a margine della firma – ed affronterò questa nuova esperienza con la giusta determinazione. La piazza giallorossa ormai è come una seconda casa. Non vedo l’ora di conoscere i nuovi compagni e iniziare il lavoro sul campo”.

Per la Società, l’ingaggio di Flavio Cianci rappresenta: “Un’operazione di assoluta qualità capace di dare ulteriore sostanza ad un progetto importante che va prendendo forma in queste settimane. Nei prossimi giorni completeremo l’organico con profili all’altezza della sfida e delle aspettative dei tifosi. La Cittanovese vuole vivere un’altra stagione da protagonista in Serie D e siamo al lavoro per definire il progetto che consentirà di centrare tutti gli obiettivi prefissati”.

Si ricorda che lunedi inizierà la preparazione della squadra.