Calcio – Il doppio sogno della Palmese, mentre la Cittanovese non vuole fermarsi

Giornata assai interessante nel campionato di serie D. L’incontro più atteso è quello che si gioca al S. Nicola di Bari tra la formazione locale prima in classifica e reduce dal pareggio a Castrovillari e la Palmese di Ivan Franceschini, quest’ultimo per l’occasione squalificato, dopo il concitato finale del match pareggiato contro il Rotonda.

Una opportunità sprecata per i ragazzi neroverdi che a questo confronto si sarebbero potuti presentare da terzi in classifica. Rimane comunque, insieme ai galletti la compagine ancora imbattuta in questo avvio di stagione e la curiosità maggiore rimane quella di una organizzazione difensiva che si metterà a dura prova di fronte all’attacco più forte per nomi e numeri.

Una Palmese che sta dimostrando una straordinaria forza a fronte di problemi societari importanti e che potrebbero addirittura decretarne la fine a chiusura di questo mese, così come ha ribadito l’amministratore giudiziario. Qualcosa si è mosso, ma tanto ancora si dovrà fare per raggiungere l’obiettivo delle 60mila euro, necessarie per la disputa del campionato in corso.

Tornando al campo, c’è da guardare con attenzione anche a quanto accadrà nel confronto tra la Cittanovese ed il Gela. La squadra di Zito è reduce dall’impresa sul terreno del Locri e non vuole fermarsi. Esordio in panchina nel Roccella per l’ex Reggina Passiatore. Vediamo il quadro completo della giornata:

UNDICESIMA GIORNATA:

Acireale – Locri

Bari – Palmese

Cittanovese – Gela

Messina – Portici

Marsala – Città di Messina

Roccella – Igea Virtus

Rotonda – Troina

Sancataldese – Nocerina

Turris – Castrovillari

CLASSIFICA

Bari 24

Nocerina 19

Turssi 18

Gela 17

Palmese, Marsala 16

Cittanovese. Locri, Castrovillari, Portici 14

Sancataldese 11

Roccella, Troina, Acireale 10

Città di Messina 9

Messina 8

Igea Virtus 6

Rotonda 5