Calcio: l’ex Ds della Reggina Maurizio Pellegrino riparte dalla serie C?

Secondo quanto riferito dai colleghi di calcioascoli.it, l’ex Ds tra le altre della Reggina Maurizio Pellegrino è pronto ad accasarsi in serie C nella gloriosa società bianconera dell’Ascoli che da qualche ora ha deciso di riportare in panchina Mimmo Di Carlo, esonerando Cudini.

Nuova esperienza per il Ds Pellegrino?

“L’Ascoli potrebbe avere un nuovo responsabile dell’area tecnica, si tratta di Maurizio Pellegrino siracusano di 59 anni che prima di diventare dirigente sportivo ha svolto il ruolo di calciatore e di allenatore.

Ha giocato in diversi club tra cui Catania, Catanzaro e anche Vis Pesaro, ha invece allenato diversi club di Serie C tra cui Sud Tirol, Catania, Lanciano. Pellegrino, ha poi lavorato come dirigente sportivo prima della squadra rumena del Bihor Oradea poi nel Catania e nella Reggina fino a giugno 2024. Se la notizia sarà confermata entro oggi potrebbe arrivare l’ ufficialità da parte del club bianconero.