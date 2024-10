Calcio Eccellenza: la Palmese prepara il derby, con l’arrivo di un ex Reggina

E’ ripartito il campionato di Eccellenza, con una formula del tutto diversa e che il covid ha trasformato in questo finale di stagione con solo otto formazioni partecipanti. All’esordio la Palmese ha lasciato l’intera posta in palio in casa contro il Locri ed allora per il prosieguo del mini campionato, si è pensato di rinforzare l’organico con un nuovo elemento. Che a Palmi nuovo non è, visto che ci ha giocato qualche stagione addietro. Parliamo di Marco Condemi classe 95, cresciuto nel settore giovanile della Reggina e che con la maglia amaranto ha esordito nel campionato di serie B nella stagione 2013-14, ma si contano anche presenze nel campionato di serie C. Dopo l’esperienza alla Cittanovese, riparte quindi dalla Palmese.

Classifica

Locri 3

Reggiomediterranea 3

Sambiase 3

Sersale 3

Palmese 0

Scalea 0

Soriano 0

Vigor Lamezia 0

Prossimo turno

Locri – Sambiase

Reggiomediterranea – Palmese

Scalea – Sersale

Vigor Lamezia – Soriano