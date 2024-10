Calcio Eccellenza – Reggiomed inarrestabile, Gallico a picco. Risultati e classifica

Seconda giornata del campionato di Eccellenza con la conferma di quelle squadre che vengono indicate come favorite per la vittoria finale. Questi i risultati:

Corigliano – Isola C.R. 3-2

Bovalinese – Gallico Catona 4-0

Cotronei – Siderno 3-2

Paolana – Scalea 1-1

Reggiomediterranea – Cutro 3-0

Sersale – Olympic Rossanese 0-1

Soriano – Acri 2-2

Trebisacce – Bocale 1-1

CLAFFIFICA

Reggiomediterranea 6

Olympic Rossanese 6

Corigliano 5

Trebisacce 4

Scalea 4

Cotronei 4

Bovalinese 3

Siderno 3

Bocale 2

Soriano, Acri, Isola C.R., Sersale, Paolana 1

Cutro 0

Gallico Catona -1

Corigliano e Gallico Catona 1 punto di penalizzazione