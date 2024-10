Calcio, curiosità: esordio amarissimo per Falcinelli, protagonista in negativo

L'attaccante per lungo tempo è stato in trattativa con la Reggina

E’ stato per lungo tempo accostato alla Reggina e secondo gli esperti di mercato anche molto vicino ad indossare la maglia amaranto. Nel momento in cui la trattativa sembrava avviata verso la sua conclusione, Diego Falcinelli, invece, è stato poi ceduto alla Stella Rossa di Belgrado. E la partenza non è stata particolarmente fortunata perchè in occasione del terzo turno preliminare di Champions League, la sua squadra è stata eliminata a sorpresa dall’Omonia. Il match si è concluso sul punteggio di 1-1 e la sfida poi decisa ai calci di rigore con il risultato finale di 5-3. L’ex attaccante del Perugia ha fallito la sua conclusione dagli undici metri.