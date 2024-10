Calcio: Eziolino Capuano stuzzica l’Avellino. Questione di budget…

Un campionato di altissimo livello e con 69 punti effettivi in classifica, quattro al momento tolti dalla penalizzazione. Sarebbe un secondo posto in classifica alle spalle della Juve Stabia e davanti ad Avellino e Benevento. Un altro miracolo firmato Eziolino Capuano che in categorie come la serie C ha spesso fatto grandi cose. E sulle colonne del Corriere dello Sport l’allenatore del Taranto stuzzica l’Avellino rispetto a quanto investito per la costruzione della squadra: “Noi abbiamo speso un milione di euro per costruire una squadra che, in base alle nostre risorse, ha compiuto qualcosa di straordinario che invece è normale per un Avellino che ne ha speso dieci. Con quei nove milioni in più facevo una squadra che se la giocava per i preliminari di Europa League. Sarò contento solo se restituiranno al Taranto i suoi punti, riconoscendo l’effettivo valore sportivo a una squadra che ha ottenuto con sacrificio e qualità 69 punti che non vediamo in classifica”.