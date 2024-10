Calcio femminile: per la Segato è ancora vittoria nel derby

Una delle atlete è stata convocata per la Rappresentativa Under 15

Seconda vittoria consecutiva per la Segato Under 15 Femminile che, dopo la vittoria all’esordio contro il Cosenza, rifila 11 reti alle pari età del Catanzaro.

Le ragazze dei mister Mazzei e Vadalà dimostrano padronanza tecnica, ottimo palleggio e grande senso del gol. Vanno in rete cinque volte capitan De Stefano, tre volte Nicole Negro e doppiette di Anna Chirico e Miriam Morabito (fresca di convocazione nella rappresentativa under 15).

Queste le ragazze che hanno preso preso parte alla gara: Briante, Chilà, Chirico, DeStefano, Luvarà, Mandalari, Morabito, Negro, Pennestrì, Salerno, Stelitano, Tomasello, Verbaro.