Calcio femminile: vince ancora la Segato, adesso è sola al comando

La Segato Woman vince lo scontro al vertice contro il Potenza e conquista il primato solitario.

Partono molto bene le ragazze di mister Mazzei che vanno subito in rete con Chilà, raddoppio immediato di Chirico. Sempre padrone del campo le calciatrici della Segato vanno in rete con capitan DeStefano, Mandalari, Negro, per chiudere con una splendida tripletta di Miriam Morabito che festeggia così compleanno ed ennesima convocazione nella rappresentativa Under 15.

8 a 0 risultato finale e testa già alla prossima sfida di giovedì a Crotone.