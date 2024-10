Calcio e stipendi: un altro grande gesto di Gennaro Gattuso

Straordinario combattente in campo, uomo di grandi virtù e generosità fuori dal rettangolo di gioco. Gennaro Gattuso, calabrese, ancora una volta protagonista di un grande gesto, come i tanti che lo hanno caratterizzato in passato. Questa volta a sostegno di magazzinieri e staff della società partenopea, lui allena il Napoli, tutti in cassa integrazione. Ed allora lui rinuncia non al 20% come da accordi, ma a tutto il suo stipendio per aiutare chi ne ha più necessità.

Si ricorda che Gennaro Gattuso, dopo essere stato per lungo tempo uno dei calciatori simbolo del Milan, da allenatore della squadra rossonera ha rinunciato ad un contratto importante dal punto di vista economico, nel momento in cui ha deciso che le strade si sarebbero dovute separare, donando la sua somma ai collaboratori. All’Ofi Creta pagò di tasca propria gli stipendi arretrati dei suoi giocatori”.