Calcio giovanile: tre calciatori della Segato convocati in Nazionale LND

Grande soddisfazione in casa Segato. Tre giovani calciatori, Daniele Lupoi attaccante, Antonio Gadaleta trequartista e Dennis Surace difensore, sono stati convocati in rappresentativa Nazionale Lnd under 15.

Già sotto osservazione della Juventus e di altre società professionistiche, i tre ragazzi saranno oggi a Catanzaro a disposizione dello staff tecnico della nazionale. “Siamo molto contenti, afferma il presidente Agostino Cassalia, il gruppo Under 15 è costituito da calciatori di grandi capacità tecniche, sta dominando il proprio girone staccando la seconda in classifica di 10 punti, molti calciatori sono seguiti con attenzione da parecchie società professionistiche, i complimenti vanno al nostro grande staff tecnico“.