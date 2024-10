Calcio giovanile – Football Skills, nuova settimana di lavoro con qualche novità

Affinamento della tecnica e non solo. Atteso l'incontro con gli ex calciatori della Reggina

Si è conclusa in maniera proficua la prima settimana del secondo stage organizzato congiuntamente dalla Football Skills e la Tecnobody. Un buon numero di partecipanti ha sviluppato il programma di lavoro diviso in quattro sedute più i vari test di valutazione su ogni singolo calciatore. L’obiettivo rimane quello dell’affinamento della tecnica individuale ed il percorso si completerà il prossimo 28 giugno.

Da oggi si riparte con ancora qualche disponibilità di inserimento nei gruppi, quindi la possibilità di effettuare ancora per qualche giorno le iscrizioni, ricordando che gli allenamenti si svolgono presso il centro sportivo S. Agata.

I consueti appuntamenti pomeridiani, sono fissati solo per questa settimana oggi, lunedi 17 giugno, poi mercoledi, giovedi e venerdi. Mercoledi 19 farà visita al gruppo di lavoro la nutrizionista dottoressa Claudia Curcio che avrà modo di confrontarsi sia con gli atleti che con i genitori degli stessi.

Non solo campo ma anche incontri di approfondimento e tra gli appuntamenti più attesi, quello con i calciatori professionisti, qualcuno in attività ed anche ex di lusso che hanno fatto la storia della Reggina. E’ fissato infatti per il prossimo 24 giugno un dibattito-confronto tra i ragazzi che partecipano allo stage e quattro figli del S. Agata che, partendo dal centro sportivo, hanno raggiunto livelli molto alti nel mondo del calcio con la maglia della Reggina e non solo come Antonino Barillà, Francesco Cozza, Sergio Campolo ed Emanuele Belardi.

Per informazioni ed iscrizioni: Pasquale Sorgonà 339.8420634