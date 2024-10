Calcio giovanile – Individual, Francesco Cozza ha deciso di riaprire le iscrizioni

Vedere il campo principale del Clivia Reggio Village alle nove di ogni mattina è uno spettacolo. Francesco Cozza, insieme ai suoi collaboratori Tonino Martino, Agostino Rosaclerio, Luca Princiotta, Francesco De Stefano e Domenico Fusco, sta proseguendo il percorso Individual che vede un numero importante di partecipanti.

Affinamento della tecnica individuale che in pochi possono spiegare meglio di un ex calciatore che ha fatto delle qualità tecniche appunto, le principali caratteristiche della sua carriera. Esercitazioni più volte ripetute e spiegate ai ragazzi con grande pazienza e meticolosità, tiri in porta con entrambi i piedi, palleggio, dribbling, conduzione, controllo, insomma tutto ciò che serve per consentire il miglioramento delle qualità individuali.

Da oggi ha preso il via la seconda settimana e Francesco Cozza, vista l’ampia disponibilità che la struttura offre, ha deciso di riaprire le iscrizioni, dando la possibilità a chi ne avesse voglia, di poter iniziare questo percorso che si concluderà venerdi 28 giugno, salvo eventuali richieste che ne comporterebbero il prolungamento di una settimana ancora.

Le iscrizioni, come detto, sono riaperte. Per informazioni ci si può rivolgere alla segreteria del centro sportivo Clivia Reggio Village, oppure telefonando al numero 368.3366247.