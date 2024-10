Calcio giovanile – La grande novità dei test di valutazione con Football Skills e Tecnobody

Ufficialmente avviato il secondo stage Football Skills con i test di valutazione. E’ stata una giornata significativa per gli organizzatori, riunitisi presso il centro sportivo S. Agata, a seguito della collaborazione avviata tra la società del responsabile Pasquale Sorgonà e la Tecnobody.

Introduzione riservata al dottore Renato Capurro che alla platea ha presentato il progetto Tecnobody insieme alla sua espansione, ultimo in ordine di tempo l’accordo con una delle società più importanti in Europa come l’Atalanta, per quello che riguarda il settore giovanile.

Tre atleti dei tanti partecipanti al prossimo stage si sono sottoposti ai test come forma dimostrativa. Un percorso che affiancherà quelle che sono sedute di allenamento per l’affinamento della tecnica. L’incontro è servito anche per un confronto tra i tecnici, con le presenze significative dell’ex responsabile del settore giovanile della Reggina, oggi scouting della Juventus Emanuele Belardi ed il responsabile del settore giovanile del Pescara Giuseppe Geria presenti come ospiti. Tra gli altri anche il dirigente Gianni Cilione.

Football Skills e Tecnobody hanno come obiettivo la creazione di un laboratorio dal quale verrà fuori un protocollo utile, a seguito dei test effettuati, a successivi interventi sul calciatore, per migliorarlo non solo dal punto di vista tecnico, ma anche atletico e posturale, individuandone i potenziali di performance.

Football Skills non sarà circoscritto al solo periodo estivo, ma un progetto che si protrarrà per tutto l’arco delle stagioni calcistiche, camminando di pari passo con le attività delle varie scuole calcio.

Lo stage calcistico si svolgerà presso il centro sportivo S. Agata dal 3 al 28 giugno e comprende le fasce di età che vanno dal 2003 al 2011 nei giorni di lunedi, martedi, giovedi e venerdi.

Per iscrizioni ed informazioni telefonare ai numeri: 339.8420634-340.1543240 – footballskills@virgilio.it